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NASDAQ 100 aktuell 13.10.2026 18:00:42

NASDAQ 100-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Dienstagmittag

NASDAQ 100-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Dienstagmittag

Das macht das Börsenbarometer in New York am Dienstag.

Am Dienstag verbucht der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 0.62 Prozent auf 30’474.93 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.850 Prozent auf 30’404.20 Punkte an der Kurstafel, nach 30’664.70 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 30’595.80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30’372.30 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, mit 29’368.44 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 29’264.10 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 13.10.2025, den Stand von 24’750.25 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 20.90 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell PDD (+ 2.72 Prozent auf 83.12 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2.51 Prozent auf 761.64 USD), Diamondback Energy (+ 1.50 Prozent auf 198.05 USD), T-Mobile US (+ 1.28 Prozent auf 153.81 USD) und Apple (+ 1.18 Prozent auf 344.98 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Applied Materials (-7.66 Prozent auf 459.41 USD), Lam Research (-5.00 Prozent auf 294.09 USD), Micron Technology (-4.83 Prozent auf 941.30 USD), KLA (-4.77 Prozent auf 181.05 USD) und Teradyne (-4.63 Prozent auf 366.06 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7’177’844 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.942 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Micron Technology-Aktie präsentiert mit 5.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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