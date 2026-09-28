T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Die T-Mobile US-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 167,37 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'706 Punkten notiert. Die T-Mobile US-Aktie zog in der Spitze bis auf 167,48 USD an. Bei 165,90 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 185'610 T-Mobile US-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 240,78 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,86 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 161,25 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Verlust von 3,66 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,66 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,14 USD. Am 23.07.2026 hat T-Mobile US die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,99 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte T-Mobile US 2,84 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.79 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 21.13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von T-Mobile US veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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