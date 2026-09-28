T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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28.09.2026 20:27:13
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Montagabend fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 166,70 USD.
Um 20:26 Uhr sprang die T-Mobile US-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 166,70 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'698 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die T-Mobile US-Aktie bisher bei 167,48 USD. Bei 165,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 578'872 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.
Bei 240,78 USD erreichte der Titel am 02.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2026 bei 161,25 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die T-Mobile US-Aktie 3,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,14 USD, nach 3,66 USD im Jahr 2025. Am 23.07.2026 äusserte sich T-Mobile US zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. T-Mobile US hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,84 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.79 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 21.13 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die T-Mobile US-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der T-Mobile US-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass T-Mobile US im Jahr 2026 10,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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