Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag im Minus

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0.83 Prozent schwächer bei 30’477.49 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.085 Prozent tiefer bei 30’706.23 Punkten, nach 30’732.40 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 30’706.23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 30’353.88 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1.77 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, mit 29’308.86 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 23.06.2026, mit 29’347.27 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 24’580.17 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 20.91 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30’770.63 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell CrowdStrike (+ 4.08 Prozent auf 260.27 USD), Palantir (+ 3.40 Prozent auf 191.28 USD), Palo Alto Networks (+ 3.12 Prozent auf 386.27 USD), T-Mobile US (+ 2.53 Prozent auf 166.52 USD) und Thomson Reuters (+ 2.44 Prozent auf 97.99 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Paychex (-7.66 Prozent auf 105.76 USD), Airbnb (-5.86 Prozent auf 152.33 USD), AppLovin (-5.58 Prozent auf 310.39 USD), Booking (-4.56 Prozent auf 156.73 USD) und Shopify A (-3.59 Prozent auf 142.44 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 9’038’458 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.796 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6.45 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.68 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch