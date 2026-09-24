S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden T-Mobile US-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die T-Mobile US-Aktie letztlich bei 47.20 USD. Bei einem T-Mobile US-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 211.853 T-Mobile US-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 35’095.54 USD, da sich der Wert einer T-Mobile US-Aktie am 23.09.2026 auf 165.66 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 250.96 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für T-Mobile US eine Börsenbewertung in Höhe von 174.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch