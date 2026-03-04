Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
04.03.2026 11:58:44
Analyse: So bewertet UBS AG die Symrise-Aktie
UBS AG hat die Symrise-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Der Wachstumsausblick auf 2026 sei etwas mau, schrieb Charles Eden am Mittwoch. Die Margenziele des Herstellers von Duft- und Aromastoffen lägen aber höher.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Symrise-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Symrise-Aktie musste um 11:38 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1.4 Prozent auf 72.14 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 37.23 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 165’168 Symrise-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 kletterte die Aktie um 4.7 Prozent nach oben. Symrise dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
10:37
|Overweight für Symrise-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse (finanzen.ch)
10:17
|Symrise liefert solides Ergebnis - Moderates Wachstum erwartet - Aktie dennoch tiefer (finanzen.ch)
10:09
|Zollrisiken und Geopolitik: Symrise geht vorsichtig ins Jahr 2026 (AWP)
09:45
|Barclays Capital: Symrise-Aktie erhält Equal Weight (finanzen.ch)
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Start (finanzen.ch)
09:28
|XETRA-Handel: DAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
09:24
|Symrise-Analyse: Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für Aktie (finanzen.ch)
08:03
|Zollrisiken und Geopolitik: Symrise geht vorsichtig ins Jahr 2026 (AWP)
Analysen zu Symrise AG
|09:50
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:54
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|08:34
|Symrise Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
