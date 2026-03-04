Analyse: So bewertet UBS AG die Symrise-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Der Wachstumsausblick auf 2026 sei etwas mau, schrieb Charles Eden am Mittwoch. Die Margenziele des Herstellers von Duft- und Aromastoffen lägen aber höher.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Symrise-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Symrise-Aktie musste um 11:38 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1.4 Prozent auf 72.14 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 37.23 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 165’168 Symrise-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 kletterte die Aktie um 4.7 Prozent nach oben. Symrise dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:37 / GMT



