Gold, Öl & Co. 04.03.2026 20:43:14

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochabend

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochabend

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis liegt am Abend bei 5.127,86 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 20:40 Uhr um 0,78 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 5.088,40 US-Dollar stand.

Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 1,64 Prozent auf 83,51 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 82,16 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Platinpreis hinzu. Für den Platinpreis geht es nach 2.079,50 US-Dollar am Vortag auf 2.159,00 US-Dollar nach oben (+3,82Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Palladiumpreis um 1,86 Prozent auf 1.674,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.643,50 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 20:31 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -0,63 Prozent auf 81,44 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 81,40 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (WTI) um -0,11 Prozent auf 74,48 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 74,56 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Baumwolle um 0,19 Prozent auf 0,62 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,62 US-Dollar.

Zudem steigt der Haferpreis. Um 2,07 Prozent verstärkt sich der Haferpreis um 20:16 Uhr auf 3,21 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,15 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit einem Kursgewinn. Um 19:30 Uhr notiert der Kaffeepreis 1,31 Prozent stärker bei 2,91 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 2,87 US-Dollar.

Derweil geht es für den Lebendrindpreis bergauf. Der Lebendrindpreis steigt 1,88 Prozent auf 2,39 US-Dollar, nach 2,34 US-Dollar am Vortag.

Nach 4,34 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Mittwochabend um -0,58 Prozent auf 4,32 US-Dollar gesunken.

Indes gewinnt der Mastrindpreis hinzu. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,57 US-Dollar am Vortag auf 3,64 US-Dollar nach oben (+1,94Prozent).

Nach 1,77 US-Dollar am Vortag ist der Orangensaftpreis am Mittwochabend um 6,37 Prozent auf 1,88 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -0,11 Prozent auf 11,55 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 11,56 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 20:16 Uhr ab. Es geht -1,48 Prozent auf 305,90 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 310,50 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis nordwärts. Um 20:15 Uhr steht ein Plus von 1,32 Prozent auf 0,63 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenölpreis-Kurs noch bei 0,62 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -1,44 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,14 US-Dollar.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,91 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -4,75 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,05 US-Dollar).

Währenddessen legt der Mageres Schwein Preis um 1,44 Prozent auf 0,97 US-Dollar zu. Gestern war der Mageres Schwein Preis noch 0,96 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Milchpreis bergauf. Der Milchpreis steigt 11,20 Prozent auf 16,58 US-Dollar, nach 14,91 US-Dollar am Vortag.

Zudem gewinnt der Heizölpreis am Mittwochabend hinzu. Um 2,51 Prozent auf 86,38 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 84,27 US-Dollar.

Derweil notiert der Kohlepreis bei 121,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (128,00 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,13 Prozent.

Währenddessen verliert der Reispreis um -1,42 Prozent auf 10,44 US-Dollar. Gestern stand der Reispreis noch bei 10,59 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Holzpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:30 Uhr notiert der Holzpreis 0,90 Prozent stärker bei 559,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 554,00 US-Dollar.

