Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

69.30
CHF
1.16
CHF
1.70 %
09:06:09
SWX
Symrise
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Symrise auf "Hold" mit einem Kursziel von 79,25 Euro belassen. Die zunehmende Bedeutung der GLP-1-Abnehmmittel werde zu einer deutlich divergierenden Wachstumsdynamik bei den Aktien der Lebensmittelkonzerne führen, schrieb Matthew Abraham am Donnerstagabend in einer Brancheneinschätzung. Am meisten dürften die Volumina mit Genussartikeln und Snacks leiden, was Barry Callebaut und Lindt & Sprüngli am verwundbarsten mache. Letztere stufte der Experte ab und rät nun zum Verkauf. Dagegen seien Glanbia und Danone am besten positioniert. Hersteller von Lebensmittelzusätzen seien derweil im Vergleich zu den Lebensmittelherstellern selbst besser positioniert mit Blick auf das GLP-1-Thema./gl/mis/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 18:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Hold
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
79.25 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
76.50 € 		Abst. Kursziel*:
3.59%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
76.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.81%
Analyst Name::
Matthew Abraham 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

