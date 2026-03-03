Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
64.40CHF
0.30CHF
0.47 %
13:05:13
SWX
04.03.2026 11:06:20
Symrise Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Der Wachstumsausblick auf 2026 sei etwas mau, schrieb Charles Eden am Mittwoch. Die Margenziele des Herstellers von Duft- und Aromastoffen lägen aber höher./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Symrise AG
12:26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochmittag in Grün (finanzen.ch)
12:26
|DAX-Handel aktuell: DAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
11:58
|Analyse: So bewertet UBS AG die Symrise-Aktie (finanzen.ch)
10:37
|Overweight für Symrise-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse (finanzen.ch)
10:17
|Symrise liefert solides Ergebnis - Moderates Wachstum erwartet - Aktie dennoch tiefer (finanzen.ch)
10:09
|Zollrisiken und Geopolitik: Symrise geht vorsichtig ins Jahr 2026 (AWP)
09:45
|Barclays Capital: Symrise-Aktie erhält Equal Weight (finanzen.ch)
09:28
|XETRA-Handel: DAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Symrise AG
