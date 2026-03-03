Symrise 64.51 CHF -1.81% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Der Wachstumsausblick auf 2026 sei etwas mau, schrieb Charles Eden am Mittwoch. Die Margenziele des Herstellers von Duft- und Aromastoffen lägen aber höher./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:37 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.