Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’537 0.2%  SPI 18’698 0.1%  Dow 50’136 0.0%  DAX 25’009 0.0%  Euro 0.9126 -0.1%  EStoxx50 6’065 0.1%  Gold 5’051 -0.1%  Bitcoin 53’043 -1.4%  Dollar 0.7659 -0.1%  Öl 69.3 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Bayer10367293Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag
ON Semiconductor-Aktie deutlich leichter: Halbleiterhersteller enttäuscht beim Ergebnis
Alphabet-Aktie im KI-Zeitalter: Mega-Anleihe sorgt für neue Impulse
Philips-Aktie zieht an: Rückkehr in die Gewinnzone und neue Wachstumsziele
Siemens-Aktie freundlich: Fitch hält an Rating fest
Suche...

Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

69.14
CHF
5.08
CHF
7.93 %
10:01:53
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.02.2026 08:53:11

Symrise Buy

Symrise
69.16 CHF 5.33%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise von 70 auf 83 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Georgina Fraser verließ am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser. Der Aromenhersteller Symrise dürfte von seinem hohen Absatzhebel und der starken US-Präsenz profitieren. Den Schweizer Konkurrenten Givaudan stufte Fraser derweil auf "Sell" ab./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:54 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Symrise AG Buy
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
83.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
74.92 € 		Abst. Kursziel*:
10.78%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
75.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.67%
Analyst Name::
Georgina Fraser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Symrise AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Symrise AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:53 Symrise Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.02.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.02.26 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen