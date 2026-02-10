Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
Symrise Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise von 70 auf 83 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Georgina Fraser verließ am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser. Der Aromenhersteller Symrise dürfte von seinem hohen Absatzhebel und der starken US-Präsenz profitieren. Den Schweizer Konkurrenten Givaudan stufte Fraser derweil auf "Sell" ab./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Buy
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
83.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
74.92 €
|
Abst. Kursziel*:
10.78%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
75.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.67%
|
Analyst Name::
Georgina Fraser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
09.02.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
09.02.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.02.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09.02.26
|Symrise-Aktie fällt dennoch: US-Justiz stellt Kartellermittlungen ein (AWP)
|
09.02.26
|Symrise: US-Kartellermittlungen eingestellt (Dow Jones)
Analysen zu Symrise AG
|08:53
|Symrise Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|68.80
|7.40%
