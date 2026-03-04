Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

65.12
CHF
1.02
CHF
1.59 %
09:55:32
SWX
04.03.2026 08:54:30

Symrise Equal Weight

Symrise
65.52 CHF -0.28%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise nach dem Geschäftsbericht mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. 2026 hänge viel vom Wachstum im späteren Jahresverlauf ab, schrieb Alex Sloane am Mittwoch. Das erste Quartal dürfte nämlich eher mau ausfallen./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Equal Weight
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
84.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
71.70 € 		Abst. Kursziel*:
17.15%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
72.32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.15%
Analyst Name::
Alex Sloane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Symrise AG

Analysen zu Symrise AG

08:54 Symrise Equal Weight Barclays Capital
08:34 Symrise Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.03.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.03.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
27.02.26 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
