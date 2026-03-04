Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
65.12CHF
1.02CHF
1.59 %
09:55:32
SWX
04.03.2026 08:54:30
Symrise Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise nach dem Geschäftsbericht mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. 2026 hänge viel vom Wachstum im späteren Jahresverlauf ab, schrieb Alex Sloane am Mittwoch. Das erste Quartal dürfte nämlich eher mau ausfallen./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Symrise AG
|
09:28
|XETRA-Handel: DAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Start (finanzen.ch)
|
09:28
|Nach Prognosesenkungen: Symrise liefert solides Ergebnis - Aktie dennoch tiefer (Dow Jones)
|
09:24
|Symrise-Analyse: Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für Aktie (finanzen.ch)
|
08:03
|Zollrisiken und Geopolitik: Symrise geht vorsichtig ins Jahr 2026 (AWP)
|
07:30
|EQS-News: Symrise delivered solid organic sales growth and strong profitability improvement for 2025 (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Symrise erzielt 2025 solides organisches Umsatzwachstum und verbessert Profitabilität deutlich (EQS Group)
|
02.03.26
|Analyse: Overweight-Bewertung für Symrise-Aktie von JP Morgan Chase & Co. (finanzen.ch)
Analysen zu Symrise AG
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|65.26
|1.81%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:23
|
Goldman Sachs Group Inc.
adidas Neutral
|09:20
|
Goldman Sachs Group Inc.
Aroundtown Neutral
|09:06
|
Deutsche Bank AG
AUTO1 Buy
|08:54
|
Barclays Capital
Symrise Equal Weight
|08:47
|
Jefferies & Company Inc.
Continental Buy
|08:46
|
Deutsche Bank AG
flatexDEGIRO Buy
|08:43
|
Deutsche Bank AG
Schaeffler Hold