Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
66.04CHF
0.22CHF
0.33 %
09:24:35
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.02.2026 07:40:26
Symrise Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Symrise von 91,60 auf 79,25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Fulvio Cazzol kappte seine Ergebnisschätzungen für Europas Zutaten-Hersteller für 2026 im Schnitt um 3,6 Prozent. Die Endmärkte Nahrungsmittel sowie Haushalts- und Schönheitspflege blieben mau und die Währungstrends ungünstig. Die Bewertungen der Aktien lägen allerdings auch nahe ihrer Zehnjahrestiefs./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Hold
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
79.25 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
73.68 €
|
Abst. Kursziel*:
7.56%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
72.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.25%
|
Analyst Name::
Fulvio Cazzol
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Symrise AG
|
04.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX gibt nach (finanzen.ch)
|
04.02.26