Symrise Aktie

Symrise Hold

Symrise
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Symrise von 91,60 auf 79,25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Fulvio Cazzol kappte seine Ergebnisschätzungen für Europas Zutaten-Hersteller für 2026 im Schnitt um 3,6 Prozent. Die Endmärkte Nahrungsmittel sowie Haushalts- und Schönheitspflege blieben mau und die Währungstrends ungünstig. Die Bewertungen der Aktien lägen allerdings auch nahe ihrer Zehnjahrestiefs./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Hold
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
79.25 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
73.68 € 		Abst. Kursziel*:
7.56%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
72.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.25%
Analyst Name::
Fulvio Cazzol 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse