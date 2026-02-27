Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
Symrise Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller dürfte am 4. März ein organisches Umsatzwachstum von 1,8 Prozent für das vergangene Quartal berichten, schrieb Alex Sloane in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Für 2026 könnte Symrise ein organisches Wachstum von drei bis fünf Prozent in Aussicht stellen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Symrise AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
84.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
76.28 €
|
Abst. Kursziel*:
10.12%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
76.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.53%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
|
KGV*:
-
Analysen zu Symrise AG
|13:24
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Symrise Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|68.72
|-0.61%
