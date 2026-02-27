Symrise 69.05 CHF -2.52% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller dürfte am 4. März ein organisches Umsatzwachstum von 1,8 Prozent für das vergangene Quartal berichten, schrieb Alex Sloane in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Für 2026 könnte Symrise ein organisches Wachstum von drei bis fünf Prozent in Aussicht stellen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 14:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.