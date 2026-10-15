Zurückhaltung in Frankfurt: DAX präsentiert sich nachmittags leichter

Um 15:42 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0.22 Prozent schwächer bei 25’243.71 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.097 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.607 Prozent tiefer bei 25’145.07 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25’298.61 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25’133.71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25’310.91 Einheiten.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0.146 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25’402.28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bewegte sich der DAX bei 24’999.53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, bewegte sich der DAX bei 24’181.37 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2.87 Prozent. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 26’618.74 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’863.81 Punkten.

Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Scout24 (+ 5.01 Prozent auf 77.50 EUR), Zalando (+ 3.21 Prozent auf 24.73 EUR), Deutsche Telekom (+ 3.16 Prozent auf 26.08 EUR), Symrise (+ 2.56 Prozent auf 99.46 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.51 Prozent auf 546.80 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Infineon (-7.97 Prozent auf 50.94 EUR), HOCHTIEF (-4.45 Prozent auf 365.00 EUR), Siemens Energy (-4.41 Prozent auf 129.32 EUR), Siemens (-2.96 Prozent auf 266.90 EUR) und RWE (-2.68 Prozent auf 57.42 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4’806’041 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 227.701 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 7.79 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch