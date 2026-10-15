NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re vor Zahlen zum dritten Quartal von 125 auf 130 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Analyst Kamran M Hossain erhöhte in einem Ausblick am Donnerstag die Schätzung für den Nettogewinn um ein Prozent auf rund 5,2 Milliarden US-Dollar. Es sei mit mäßigen Belastungen durch Naturkatastrophen zu rechnen, vor allem in der Schaden- und Unfallrückversicherung./bek/he;