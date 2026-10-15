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15.10.2026 17:52:49

Swiss Re Underweight

Swiss Re
149.44 CHF 2.25%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re vor Zahlen zum dritten Quartal von 125 auf 130 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Analyst Kamran M Hossain erhöhte in einem Ausblick am Donnerstag die Schätzung für den Nettogewinn um ein Prozent auf rund 5,2 Milliarden US-Dollar. Es sei mit mäßigen Belastungen durch Naturkatastrophen zu rechnen, vor allem in der Schaden- und Unfallrückversicherung./bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 16:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 16:38 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Underweight
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
130.00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
149.75 CHF 		Abst. Kursziel*:
-13.19%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
149.44 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.01%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
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