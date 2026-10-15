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Crash als Chance? 15.10.2026 03:45:40

Bitcoin könnte laut Ex-BitMEX-Chef Hayes vom möglichen KI-Crash profitieren - Chance für Krypto-Anleger?

Bitcoin könnte laut Ex-BitMEX-Chef Hayes vom möglichen KI-Crash profitieren - Chance für Krypto-Anleger?

Arthur Hayes rechnet mit einem Härtetest für den KI-Ausbau ab Ende 2027 und sieht Kryptowährungen als Nutzniesser der anschliessenden Rettungsaktion.

  • Nach dem KI-Crash könnte laut Hayes eine Rettungsaktion Bitcoin antreiben
  • Das Gegenszenario eines profitablen KI-Booms bleibt ausdrücklich möglich
  • Hayes plant für 2027 ein eigenes Krypto-Projekt rund um KI-Rechenleistung

Arthur Hayes, ehemaliger BitMEX-CEO, erwartet einen Crash des KI-Booms und eine staatliche Rettungsaktion. Bitcoin und andere Kryptowährungen könnten die dabei freigesetzte Liquidität aufsaugen, sagte er gegenüber CNBC.

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Hayes' These: Überbau, Crash, Rettung

Auf der Gamma Prime Investing Conference in Singapur sagte Hayes am Dienstag, die Menschheit "verschwende Billionen" für den Bau von KI-Rechenzentren. Jede grosse technologische Neuerung sei überbaut worden. Danach seien stets ein Crash und eine Rettungsaktion gefolgt.

Der Krypto-Experte geht deshalb davon aus, dass Regierungen und Notenbanken eingreifen werden, sollte der Infrastrukturboom in einen Crash münden. Bitcoin und andere Kryptowährungen seien dann die Vermögenswerte, die von der zusätzlichen Liquidität womöglich am meisten profitieren würden, so Hayes. Als Beispiel nannte er die Zeit nach der Finanzkrise 2008. Den Härtetest verortete er auf Ende 2027 oder 2028, wenn ein grosser Teil der neuen Rechenzentren fertig sei und die Betreiber zugesagte Zahlungen für Rechenleistung einforderten.

Als Nachfragetreiber nannte Hayes SpaceX, OpenAI und Anthropic, die jedoch keine Gewinne erzielten. Der Ausbau werde Rechenleistung "extrem günstig und reichlich" machen.

Auch Gegenszenario möglich

Hayes räumt allerdings ein, dass es anders kommen kann. Werde KI binnen zwölf Monaten so nützlich, dass die Nachfrage stark wachse, könnten die Unternehmen profitabel werden. NVIDIA und Speicherchiphersteller verdienten bereits Geld, fraglich sei jedoch, ob Anleger den richtigen Multiplikator auf die künftigen Gewinne zahlen.

Worauf Kryptowährungs-Anleger nun schauen

Anleger sollten Hayes' These kritisch prüfen, denn sie enthält einen wichtigen Haken. Platzt die KI-Blase, könnten riskante Anlagen einschliesslich Bitcoin zunächst unter Druck geraten. Erst in einer anschliessenden Kreditkrise würden Regierungen und Notenbanken neue Liquidität bereitstellen. Wer also auf dieses Szenario setzt, muss womöglich zuerst einen Absturz durchstehen und dann darauf vertrauen, dass die Rettung rechtzeitig und in grossem Umfang kommt.

Die Positionsgrösse sollte daher so gewählt sein, dass ein solcher Rückschlag zu verkraften ist, und schrittweise Käufe sind sinnvoller als ein Einstieg auf einen Schlag. Eine Wette darauf, dass eine Rettungsaktion in einem bestimmten Jahr kommt, ist eine Spekulation auf politische Entscheidungen und kein belastbarer Anlageplan.

Wichtig zu wissen ist auch, dass Hayes Mitgründer und Investmentchef des Krypto-Investmenthauses Maelstrom ist. Sein neues Projekt Flop soll einen Spotmarkt für Rechenleistung und ein Zahlungsnetzwerk für KI-Agenten schaffen, der Start ist für das erste Quartal 2027 geplant. Seine Thesen kommen damit von einem Akteur mit eigenem Interesse am Krypto-Markt.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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