Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis vor den am 27. Oktober erwarteten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 116 Franken belassen. Er rechne mit einem starken operativen dritten Quartal, das gestützt worden sein dürfte von der fortgesetzten Dynamik bei Verschreibungen für die Onkologie-Produkte Scemblix und Kisqali in den USA, schrieb Matthew Weston in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Eine gewisse Unsicherheit ergebe sich aus den bereits bekannten Lagerbestandsveränderungen im zweiten Quartal./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
116.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
124.54 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-6.86%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
125.36 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.47%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
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