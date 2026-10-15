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15.10.2026 15:05:49

Novartis Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis vor den am 27. Oktober erwarteten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 116 Franken belassen. Er rechne mit einem starken operativen dritten Quartal, das gestützt worden sein dürfte von der fortgesetzten Dynamik bei Verschreibungen für die Onkologie-Produkte Scemblix und Kisqali in den USA, schrieb Matthew Weston in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Eine gewisse Unsicherheit ergebe sich aus den bereits bekannten Lagerbestandsveränderungen im zweiten Quartal./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 20:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 20:02 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Matthew Weston 		KGV*:
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