NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron nach Eckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Auftragseingang des Chipindustrie-Ausrüsters habe die Markterwartung um 30 Prozent übertroffen, schrieb Om Bakhda am Donnerstag. Dies sei auf die Nachfrage nach Anlagen zur Herstellung von Indiumphosphid-Bauelementen zurückzuführen, die durch die anhaltende Kapazitätsknappheit in der gesamten optischen Lieferkette bedingt sei. Die deutlich positive Überraschung bei der Bruttomarge sei auf einen günstigen Produktmix zurückzuführen. Dieser wiederum hänge teilweise mit dem steigenden Anteil von Verkäufen der G10-Anlagenplattform sowie mit günstigen Zusatzausstattungen zusammen./rob/la/he;