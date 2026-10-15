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15.10.2026 20:50:49

AIXTRON SE Buy

AIXTRON
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron nach Eckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Auftragseingang des Chipindustrie-Ausrüsters habe die Markterwartung um 30 Prozent übertroffen, schrieb Om Bakhda am Donnerstag. Dies sei auf die Nachfrage nach Anlagen zur Herstellung von Indiumphosphid-Bauelementen zurückzuführen, die durch die anhaltende Kapazitätsknappheit in der gesamten optischen Lieferkette bedingt sei. Die deutlich positive Überraschung bei der Bruttomarge sei auf einen günstigen Produktmix zurückzuführen. Dieser wiederum hänge teilweise mit dem steigenden Anteil von Verkäufen der G10-Anlagenplattform sowie mit günstigen Zusatzausstattungen zusammen./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AIXTRON SE Buy
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Om Bakhda 		KGV*:
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