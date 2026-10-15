Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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15.10.2026 15:58:41
Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX nachmittags schwächer
Das macht der LUS-DAX heute.
Um 15:56 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.16 Prozent tiefer bei 25’198.00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25’306.00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25’121.00 Einheiten.
LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, lag der LUS-DAX bei 25’444.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24’992.00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 15.10.2025, den Wert von 24’134.00 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2.57 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Scout24 (+ 5.01 Prozent auf 77.50 EUR), Zalando (+ 3.21 Prozent auf 24.73 EUR), Deutsche Telekom (+ 3.16 Prozent auf 26.08 EUR), Symrise (+ 2.56 Prozent auf 99.46 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.51 Prozent auf 546.80 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-7.97 Prozent auf 50.94 EUR), HOCHTIEF (-4.45 Prozent auf 365.00 EUR), Siemens Energy (-4.41 Prozent auf 129.32 EUR), Siemens (-2.96 Prozent auf 266.90 EUR) und RWE (-2.68 Prozent auf 57.42 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’806’041 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 227.701 Mrd. Euro im LUS-DAX den grössten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick
Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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