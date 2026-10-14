Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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14.10.2026 11:52:44
Analyse: Market-Perform-Bewertung für Symrise-Aktie von Bernstein Research
Hier sind die Erkenntnisse von Bernstein Research-Analyst James Hooper, der das Symrise-Papier näher betrachtet hat.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise nach mehreren Investorentreffen in Nordamerika auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Die Aussichten für Investments im Bereich der europäischen Industrie- und Upstream-Chemie seien überwiegend negativ beurteilt worden, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf Symrise sei darüber diskutiert worden, ob der Heimtiermarkt den Aromenhersteller wieder näher an das historische organische Wachstumsniveau heranführen wird.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Symrise-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktie notierte um 11:35 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0.6 Prozent auf 96.74 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 2.34 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 39’888 Symrise-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 42.8 Prozent. Experten prognostizieren, dass Symrise die Bilanz für Q4 2026 am 10.03.2027 vorlegt.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 04:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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