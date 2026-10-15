Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht letztendlich Gewinne

Am Donnerstag kletterte der LUS-DAX via XETRA letztendlich um 0.50 Prozent auf 25’366.00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25’414.00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’121.00 Zählern.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 25’444.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 24’992.00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 15.10.2025, den Stand von 24’134.00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3.26 Prozent aufwärts. Bei 26’616.00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Scout24 (+ 7.45 Prozent auf 79.30 EUR), Rheinmetall (+ 4.34 Prozent auf 1’026.00 EUR), Zalando (+ 3.80 Prozent auf 24.87 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2.95 Prozent auf 39.46 EUR) und Symrise (+ 2.50 Prozent auf 99.40 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Infineon (-5.20 Prozent auf 52.47 EUR), HOCHTIEF (-3.56 Prozent auf 368.40 EUR), Siemens Energy (-2.16 Prozent auf 132.36 EUR), RWE (-1.83 Prozent auf 57.92 EUR) und Siemens (-1.60 Prozent auf 270.65 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 10’581’625 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 227.701 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.12 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.79 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch