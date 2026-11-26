ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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ASML NV Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2500 Euro auf "Outperform" belassen. David Dai befasste sich am Donnerstag mit den Risiken des US-Gesetzentwurfs zu verschärften Exportkontrollen für Anlagen zur Halbleiterfertigung (Match Act). Der Entwurf zielt vor allem darauf ab, Chinas Zugang zu moderner Chip-Technologie noch mehr zu erschweren. Die jüngsten Entwicklungen lassen Dai vermuten, dass die Verabschiedung des Match Act näher rückt. ASML sei zu 20 Prozent in China engagiert, und wäre damit unmittelbar davon betroffen./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 21:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Outperform
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
2’500.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1’168.40 €
|
Abst. Kursziel*:
113.97%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1’231.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
102.96%
|
Analyst Name::
David Dai
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
09:28
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags fester (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu ASML NV
|08:05
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|Bernstein Research
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|02.11.26
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|08:05
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08:05
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|19.10.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|ASML NV Hold
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|14.10.26
|ASML NV Hold
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|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1’112.80
|4.00%
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