Das Papier von Swiss Re legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 155,05 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'838 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Swiss Re-Aktie bis auf 155,35 CHF. Mit einem Wert von 153,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 195'894 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 160,45 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swiss Re-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Mit Abgaben von 26,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Swiss Re-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,87 USD belaufen. Am 23.02.2017 legte Swiss Re die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,57 CHF, nach 1,57 CHF im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Swiss Re in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10.22 Mrd. CHF im Vergleich zu 10.22 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Swiss Re wird am 26.02.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 18.02.2028 dürfte Swiss Re die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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