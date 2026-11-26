Am Donnerstag tendiert der SMI um 09:10 Uhr via SIX 1.02 Prozent stärker bei 14’814.61 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.715 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.901 Prozent auf 14’797.07 Punkte an der Kurstafel, nach 14’664.92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 14’822.17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14’794.70 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 1.59 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, lag der SMI-Kurs bei 14’538.95 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 26.08.2026, den Wert von 14’542.90 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12’822.24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 11.83 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 15’272.42 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.65 Prozent auf 65.04 CHF), Amrize (+ 2.41 Prozent auf 35.70 CHF), Logitech (+ 2.39 Prozent auf 83.28 CHF), Richemont (+ 2.35 Prozent auf 172.35 CHF) und UBS (+ 2.04 Prozent auf 37.55 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Nestlé (-0.01 Prozent auf 87.14 CHF), Swiss Re (+ 0.36 Prozent auf 154.25 CHF), Sandoz (+ 0.49 Prozent auf 81.36 CHF), Geberit (+ 0.58 Prozent auf 591.40 CHF) und Givaudan (+ 0.62 Prozent auf 4’027.00 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 366’134 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 352.486 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.37 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch