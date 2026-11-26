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26.11.2026 12:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re reagiert am Mittag positiv
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Swiss Re. Zuletzt wies die Swiss Re-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 154,25 CHF nach oben.
Die Swiss Re-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 154,25 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'807 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Swiss Re-Aktie bis auf 154,80 CHF zu. Mit einem Wert von 153,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 125'819 Swiss Re-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 160,45 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,02 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 35,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF an Swiss Re-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,87 USD. Am 23.02.2017 hat Swiss Re die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Swiss Re hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 CHF je Aktie gewesen. Swiss Re hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.22 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Swiss Re dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Swiss Re rechnen Experten am 18.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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