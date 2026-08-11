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11.08.2026 12:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag mit Abschlägen

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Swiss Re. Zuletzt fiel die Swiss Re-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 137,95 CHF ab.

Swiss Re
136.89 CHF -0.33%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Re-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 137,95 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'600 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Swiss Re-Aktie bis auf 137,65 CHF. Bei 138,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 116'253 Swiss Re-Aktien.

Bei 155,30 CHF markierte der Titel am 15.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Swiss Re-Aktie derzeit noch 12,58 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,05 CHF. Dieser Wert wurde am 02.06.2026 erreicht. Derzeit notiert die Swiss Re-Aktie damit 20,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,73 USD. Im Vorjahr erhielten Swiss Re-Aktionäre 6,30 CHF je Wertpapier. Am 23.02.2017 hat Swiss Re in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.22 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.22 Mrd. CHF eingefahren.

Swiss Re dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Swiss Re.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Re-Gewinn in Höhe von 16,18 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.796 11.40 143762800
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Short 21.7648 1.11 150796103
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Long 5 -21.08 141404456
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