SIX-Handel SLI legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Um 12:09 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0.22 Prozent schwächer bei 2’338.39 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.037 Prozent leichter bei 2’342.73 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2’343.60 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2’349.51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’335.29 Punkten lag.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der SLI mit 2’283.28 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’097.34 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 11.08.2025, den Stand von 1’979.42 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8.71 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2’350.80 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’915.56 Zählern.

SLI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Alcon (+ 5.04 Prozent auf 61.26 CHF), Sandoz (+ 0.72 Prozent auf 72.78 CHF), Swisscom (+ 0.56 Prozent auf 629.00 CHF), Sonova (+ 0.51 Prozent auf 238.60 CHF) und Straumann (+ 0.29 Prozent auf 103.25 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Partners Group (-1.51 Prozent auf 718.60 CHF), Lonza (-1.07 Prozent auf 573.40 CHF), Holcim (-1.01 Prozent auf 70.42 CHF), Helvetia Baloise (-1.01 Prozent auf 215.60 CHF) und Sika (-0.98 Prozent auf 191.65 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Alcon-Aktie. 799’066 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 312.379 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.44 erwartet. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch