Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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11.08.2026 16:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re büsst am Nachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 136,70 CHF abwärts.
Das Papier von Swiss Re gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 136,70 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'606 Punkten realisiert. Bei 136,45 CHF markierte die Swiss Re-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 138,40 CHF. Bisher wurden heute 266'423 Swiss Re-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 155,30 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Swiss Re-Aktie derzeit noch 13,61 Prozent Luft nach oben. Am 02.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,05 CHF. Der aktuelle Kurs der Swiss Re-Aktie ist somit 16,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,73 USD. Im Vorjahr erhielten Swiss Re-Aktionäre 6,30 CHF je Wertpapier. Am 23.02.2017 hat Swiss Re die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,57 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Swiss Re rechnen Experten am 04.11.2027.
Experten taxieren den Swiss Re-Gewinn für das Jahr 2026 auf 16,18 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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