SMI 12'902 0.1%  SPI 17'761 0.1%  Dow 47'851 -0.1%  DAX 23'984 0.4%  Euro 0.9362 0.1%  EStoxx50 5'735 0.3%  Gold 4'224 0.4%  Bitcoin 73'922 -0.2%  Dollar 0.8029 -0.1%  Öl 63.2 -0.2% 
Strategie von Ken Fisher: Diese Aktien befanden sich im dritten Quartal 2025 im Depot von Fisher Asset Management
Swiss Re-Aktie klar tiefer: Gewinnziel enttäuscht trotz Erhöhung - Neues Aktienrückkaufprogramm geplant
Block-Aktie im Blick: Ambitionierte 2026- und 2028-Ziele - Block rückt Analystenerwartungen zurecht
BAT-Aktie etwas schwächer: ITC-Beteiligung deutlich reduziert
Apple-Aktie: Experten empfehlen Apple im November mehrheitlich zum Kauf
05.12.2025 08:38:02

Swiss Re Underperform

Swiss Re
130.27 CHF -6.09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underperform" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Das Gewinnziel des Schweizer Rückversicherers und der angekündigte Aktienrückkauf fielen niedriger aus als von ihm selbst und am Markt erwartet, schrieb Ben Cohen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen des im Vergleich zu den deutschen Wettbewerbern schwächeren Ausblicks und auch wegen des schlechteren Abschneidens in der Vergangheit hält Cohen einen Kursabschlag für die Aktie der Swiss Re gerechtfertigt./rob/tav/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 01:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 01:48 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

