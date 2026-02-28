Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
02.03.2026 11:09:12

AIXTRON SE Neutral

AIXTRON
24.35 CHF -2.62%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aixtron von 13,5 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chipausrüster mache gute Fortschritte, schrieb Madeleine Jenkins am Freitagnachmittag. Die Bewertung der Aktien liege aber über dem Fünfjahresschnitt./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 15:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Neutral
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
26.78 € 		Abst. Kursziel*:
4.56%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
26.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.03%
Analyst Name::
Madeleine Jenkins 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AIXTRON SE

Analysen zu AIXTRON SE

11:09 AIXTRON Neutral UBS AG
09:57 AIXTRON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:00 AIXTRON Buy Deutsche Bank AG
27.02.26 AIXTRON Kaufen DZ BANK
27.02.26 AIXTRON Hold Warburg Research
