AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
24.19CHF
-0.47CHF
-1.91 %
12:01:02
SWX
02.03.2026 11:09:12
AIXTRON SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aixtron von 13,5 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chipausrüster mache gute Fortschritte, schrieb Madeleine Jenkins am Freitagnachmittag. Die Bewertung der Aktien liege aber über dem Fünfjahresschnitt./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 15:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AIXTRON SE
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
26.78 €
Abst. Kursziel*:
4.56%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
26.66 €
Abst. Kursziel aktuell:
5.03%
Analyst Name::
Madeleine Jenkins
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AIXTRON SE
27.02.26
|XETRA-Handel: TecDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
27.02.26
|Freundlicher Handel: MDAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
27.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX gibt nach (finanzen.ch)
27.02.26
|Freundlicher Handel: TecDAX nachmittags im Aufwind (finanzen.ch)
27.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: So performt der TecDAX am Freitagmittag (finanzen.ch)
27.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
27.02.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
27.02.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu AIXTRON SE
|11:09
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|09:57
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:00
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11:09
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|26.02.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|20.01.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|24.36
|-1.22%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:11
|
UBS AG
Befesa Buy
|11:09
|
UBS AG
AIXTRON Neutral
|10:52
|
JP Morgan Chase & Co.
KION GROUP Overweight
|10:33
|
RBC Capital Markets
PUMA Sector Perform
|10:32
|
JP Morgan Chase & Co.
BMW Overweight
|10:28
|
RBC Capital Markets
Swiss Re Underperform
|10:18
|
Deutsche Bank AG
AXA Buy