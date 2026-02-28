Boeing Aktie 913253 / US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das Flugzeugmodell F-47 sei auf gutem Weg für den Jungfernflug 2028, schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitagabend. US-Luftwaffengeneral Dale White habe die personellen Anstrengungen von Boeing in dieser Angelegenheit gelobt. Erste Montagearbeiten sollen demnach im September dieses Jahres beginnen./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 227.53
|
Abst. Kursziel*:
29.65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 227.53
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.65%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
27.02.26
|Boeing Aktie News: Boeing am Freitagabend im Minus (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Boeing Aktie News: Boeing gibt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
26.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Start fester (finanzen.ch)
|
25.02.26