Boeing Aktie 913253 / US0970231058

175.63
CHF
-0.93
CHF
-0.52 %
09:52:28
BRXC
02.03.2026 11:55:13

Boeing Buy

Boeing
175.63 CHF -0.52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das Flugzeugmodell F-47 sei auf gutem Weg für den Jungfernflug 2028, schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitagabend. US-Luftwaffengeneral Dale White habe die personellen Anstrengungen von Boeing in dieser Angelegenheit gelobt. Erste Montagearbeiten sollen demnach im September dieses Jahres beginnen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

