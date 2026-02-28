Boeing 175.63 CHF -0.52% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das Flugzeugmodell F-47 sei auf gutem Weg für den Jungfernflug 2028, schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitagabend. US-Luftwaffengeneral Dale White habe die personellen Anstrengungen von Boeing in dieser Angelegenheit gelobt. Erste Montagearbeiten sollen demnach im September dieses Jahres beginnen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



