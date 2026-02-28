Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
242.36CHF
-8.63CHF
-3.44 %
13:53:48
BRXC
02.03.2026 11:38:44
Schneider Electric Buy
Schneider Electric
242.38 CHF -3.43%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schneider Electric von 285 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin begründete das höhere Kursziel am Freitag mit Zuversicht hinsichtlich der Profitabilität. Diese basiere wiederum auf starken Preisen und den internen Verbesserungsmaßnahmen des Industriegüterkonzerns./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 19:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
310.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
268.30 €
Abst. Kursziel*:
15.54%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
266.70 €
Abst. Kursziel aktuell:
16.24%
Analyst Name::
Andre Kukhnin
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|11:38
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
