08.03.2026 09:04:00
Die Expertenmeinungen zur Nestlé-Aktie im Februar 2026
So geht es mit der Nestlé-Aktie Experten zufolge weiter.
Die Nestlé-Aktie wurde im Februar 2026 von 19 Experten analysiert.
1 Experte empfiehlt die Nestlé-Aktie zu kaufen, 18 Analysten stufen die Anteilsscheine von Nestlé mit Halten ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nestlé ein Kursziel von 82,95 CHF. Dies bedeutet einen Abschlag von 1,03 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 83,98 CHF.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|99,00 CHF
|17,89
|27.02.2026
|Barclays Capital
|80,00 CHF
|-4,74
|26.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|90,00 CHF
|7,17
|24.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|77,00 CHF
|-8,31
|23.02.2026
|UBS AG
|80,00 CHF
|-4,74
|20.02.2026
|Deutsche Bank AG
|82,00 CHF
|-2,36
|20.02.2026
|Barclays Capital
|80,00 CHF
|-4,74
|20.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|90,00 CHF
|7,17
|20.02.2026
|UBS AG
|78,00 CHF
|-7,12
|19.02.2026
|Barclays Capital
|80,00 CHF
|-4,74
|19.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|76,00 CHF
|-9,50
|19.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|90,00 CHF
|7,17
|19.02.2026
|Bernstein Research
|74,00 CHF
|-11,88
|19.02.2026
|RBC Capital Markets
|82,00 CHF
|-2,36
|19.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|90,00 CHF
|7,17
|18.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|90,00 CHF
|7,17
|18.02.2026
|Barclays Capital
|80,00 CHF
|-4,74
|17.02.2026
|Barclays Capital
|80,00 CHF
|-4,74
|16.02.2026
|UBS AG
|78,00 CHF
|-7,12
|06.02.2026
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com
