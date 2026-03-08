Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Analysten-Meinungen 08.03.2026 09:04:00

Die Expertenmeinungen zur Nestlé-Aktie im Februar 2026

So geht es mit der Nestlé-Aktie Experten zufolge weiter.

Nestlé
80.06 CHF -0.09%
Kaufen Verkaufen

Die Nestlé-Aktie wurde im Februar 2026 von 19 Experten analysiert.

1 Experte empfiehlt die Nestlé-Aktie zu kaufen, 18 Analysten stufen die Anteilsscheine von Nestlé mit Halten ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nestlé ein Kursziel von 82,95 CHF. Dies bedeutet einen Abschlag von 1,03 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 83,98 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)99,00 CHF17,8927.02.2026
Barclays Capital80,00 CHF-4,7426.02.2026
JP Morgan Chase & Co.90,00 CHF7,1724.02.2026
DZ BANK--23.02.2026
Jefferies & Company Inc.77,00 CHF-8,3123.02.2026
UBS AG80,00 CHF-4,7420.02.2026
Deutsche Bank AG82,00 CHF-2,3620.02.2026
Barclays Capital80,00 CHF-4,7420.02.2026
JP Morgan Chase & Co.90,00 CHF7,1720.02.2026
UBS AG78,00 CHF-7,1219.02.2026
Barclays Capital80,00 CHF-4,7419.02.2026
Jefferies & Company Inc.76,00 CHF-9,5019.02.2026
JP Morgan Chase & Co.90,00 CHF7,1719.02.2026
Bernstein Research74,00 CHF-11,8819.02.2026
RBC Capital Markets82,00 CHF-2,3619.02.2026
JP Morgan Chase & Co.90,00 CHF7,1718.02.2026
JP Morgan Chase & Co.90,00 CHF7,1718.02.2026
Barclays Capital80,00 CHF-4,7417.02.2026
Barclays Capital80,00 CHF-4,7416.02.2026
UBS AG78,00 CHF-7,1206.02.2026

Redaktion finanzen.ch

