Die Expertenmeinungen zur Nestlé-Aktie im Februar 2026

Die Nestlé-Aktie wurde im Februar 2026 von 19 Experten analysiert.

1 Experte empfiehlt die Nestlé-Aktie zu kaufen, 18 Analysten stufen die Anteilsscheine von Nestlé mit Halten ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nestlé ein Kursziel von 82,95 CHF. Dies bedeutet einen Abschlag von 1,03 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 83,98 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 99,00 CHF 17,89 27.02.2026 Barclays Capital 80,00 CHF -4,74 26.02.2026 JP Morgan Chase & Co. 90,00 CHF 7,17 24.02.2026 DZ BANK - - 23.02.2026 Jefferies & Company Inc. 77,00 CHF -8,31 23.02.2026 UBS AG 80,00 CHF -4,74 20.02.2026 Deutsche Bank AG 82,00 CHF -2,36 20.02.2026 Barclays Capital 80,00 CHF -4,74 20.02.2026 JP Morgan Chase & Co. 90,00 CHF 7,17 20.02.2026 UBS AG 78,00 CHF -7,12 19.02.2026 Barclays Capital 80,00 CHF -4,74 19.02.2026 Jefferies & Company Inc. 76,00 CHF -9,50 19.02.2026 JP Morgan Chase & Co. 90,00 CHF 7,17 19.02.2026 Bernstein Research 74,00 CHF -11,88 19.02.2026 RBC Capital Markets 82,00 CHF -2,36 19.02.2026 JP Morgan Chase & Co. 90,00 CHF 7,17 18.02.2026 JP Morgan Chase & Co. 90,00 CHF 7,17 18.02.2026 Barclays Capital 80,00 CHF -4,74 17.02.2026 Barclays Capital 80,00 CHF -4,74 16.02.2026 UBS AG 78,00 CHF -7,12 06.02.2026

Redaktion finanzen.ch