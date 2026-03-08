Wie Experten die Swiss Re-Aktie im Februar einstuften

Die Swiss Re-Aktie wurde im Februar 2026 von 4 Analysten unter die Lupe genommen.

3 Experten empfehlen das Halten der Swiss Re-Aktie, 1 Analyst empfiehlt die Swiss Re-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 134,50 CHF. Dies kommt einem Abschlag von 1,45 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Swiss Re-Aktie von 135,95 CHF gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Verkauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 135,00 CHF -0,70 27.02.2026 Jefferies & Company Inc. 130,00 CHF -4,38 27.02.2026 JP Morgan Chase & Co. 155,00 CHF 14,01 27.02.2026 RBC Capital Markets 118,00 CHF -13,20 27.02.2026

Redaktion finanzen.ch