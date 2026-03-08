Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
08.03.2026 10:44:00
Wie Experten die Swiss Re-Aktie im Februar einstuften
Analysten haben im abgelaufenen Monat die Swiss Re-Aktie unter die Lupe genommen.
Die Swiss Re-Aktie wurde im Februar 2026 von 4 Analysten unter die Lupe genommen.
3 Experten empfehlen das Halten der Swiss Re-Aktie, 1 Analyst empfiehlt die Swiss Re-Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 134,50 CHF. Dies kommt einem Abschlag von 1,45 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Swiss Re-Aktie von 135,95 CHF gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Verkauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|135,00 CHF
|-0,70
|27.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|130,00 CHF
|-4,38
|27.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|155,00 CHF
|14,01
|27.02.2026
|RBC Capital Markets
|118,00 CHF
|-13,20
|27.02.2026
Redaktion finanzen.ch
