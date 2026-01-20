Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
Swiss Re Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 133 auf 121 Franken gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die Kursentwicklung von Europas Versicherern habe sich zuletzt verlangsamt, schrieb Andrew Baker in seinem Branchenkommentar vom Mittwoch. Die Bewertungen lägen inzwischen historisch gesehen eher am oberen Ende. Zudem trübten sich die Aussichten für das Schaden/Unfall-Geschäft (P&C) ein. Baker verschob zudem die Bewertungsbasis seiner Kursziele weiter in die Zukunft. Im P&C-Rückversicherungsmarkt rechnet er 2026 mit Preisdruck, wie er zu Swiss Re schrieb. In diesem Umfeld werde eine Neubewertung schwierig./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Sell
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
121.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
125.50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-3.59%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
125.25 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.40%
|
Analyst Name::
Andrew Baker
|
KGV*:
-
