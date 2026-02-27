Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

27.02.2026 09:33:43

Swiss Re Hold

Swiss Re
135.74 CHF 3.71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Swiss Re nach Zahlen mit einem Kursziel von 130 Franken auf "Hold" belassen. Die Resultate des Rückversicherers dürften den Markt nicht übermäßig überraschen, schrieb Philip Kett am Freitag in seiner ersten Reaktion. Denn dem Markt seien die günstige Schadenentwicklung im vergangenen Jahr und die diesjährigen Preistrends wohl bewusst - auch dank der schon berichteten Zahlen von Konkurrenten, die ähnliche Trends wie die der Schweizer gezeigt hätten. Für ihn unerwartet komme aber das zusätzliche Aktienrückkaufprogramm, das die Kapitalrendite auf 7,7 Prozent und damit einen der höchsten Werte in der Branche steigere./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Hold
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
130.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
138.55 CHF 		Abst. Kursziel*:
-6.17%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
135.74 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.23%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

