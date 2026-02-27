Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
Swiss Re Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Swiss Re nach Zahlen mit einem Kursziel von 130 Franken auf "Hold" belassen. Die Resultate des Rückversicherers dürften den Markt nicht übermäßig überraschen, schrieb Philip Kett am Freitag in seiner ersten Reaktion. Denn dem Markt seien die günstige Schadenentwicklung im vergangenen Jahr und die diesjährigen Preistrends wohl bewusst - auch dank der schon berichteten Zahlen von Konkurrenten, die ähnliche Trends wie die der Schweizer gezeigt hätten. Für ihn unerwartet komme aber das zusätzliche Aktienrückkaufprogramm, das die Kapitalrendite auf 7,7 Prozent und damit einen der höchsten Werte in der Branche steigere./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Hold
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
130.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
138.55 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-6.17%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
135.74 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.23%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
