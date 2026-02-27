Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’017 0.7%  SPI 19’259 0.6%  Dow 49’499 0.0%  DAX 25’347 0.2%  Euro 0.9118 -0.1%  EStoxx50 6’160 0.0%  Gold 5’176 -0.1%  Bitcoin 52’032 -0.3%  Dollar 0.7730 -0.1%  Öl 71.8 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Roche-Aktie fester: Swissmedic-Zulassung für Gazyvaro gegen Lupus-Nephritis
Swiss Re-Aktie stark: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Netflix-Aktie: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht
Showdown um Tesla-Aktie: Grossinvestoren veräussern - Privatanleger kaufen
Allianz-Analyse: Sector Perform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

135.40
CHF
4.35
CHF
3.32 %
10:47:39
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.02.2026 09:34:24

Swiss Re Neutral

Swiss Re
135.74 CHF 3.71%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Swiss Re nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 155 Franken auf "Neutral" belassen. Das Aktienrückkaufprogramm des Rückversicherers falle angesichts der Aussagen auf einem früheren Kapitalmarkttag überraschend umfangreich aus, schrieb Kamran Hossain am Freitag in seiner ersten Einschätzung. Die Aktie dürfte darauf positiv reagieren. Allerdings sei die Aktie im Vergleich zu den deutschen Konkurrenten schon historisch teuer, was das Kurspotenzial begrenze./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:35 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Neutral
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
155.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
138.55 CHF 		Abst. Kursziel*:
11.87%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
135.74 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
14.19%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Swiss Re AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?