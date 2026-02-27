Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Swiss Re Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Swiss Re nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 155 Franken auf "Neutral" belassen. Das Aktienrückkaufprogramm des Rückversicherers falle angesichts der Aussagen auf einem früheren Kapitalmarkttag überraschend umfangreich aus, schrieb Kamran Hossain am Freitag in seiner ersten Einschätzung. Die Aktie dürfte darauf positiv reagieren. Allerdings sei die Aktie im Vergleich zu den deutschen Konkurrenten schon historisch teuer, was das Kurspotenzial begrenze./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Neutral
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
155.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
138.55 CHF
|
Abst. Kursziel*:
11.87%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
135.74 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.19%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
10:22
|Analyse: Underperform-Bewertung für Swiss Re-Aktie von RBC Capital Markets (finanzen.ch)
|
10:22
|JP Morgan Chase & Co.: Neutral für Swiss Re-Aktie (finanzen.ch)
|
09:46
|Swiss Re-Aktie stark: Deutliches Gewinnwachstum in 2025 (AWP)
|
09:45
|Swiss-Re-Aktie dank grossem Aktienrückkauf im Hoch (AWP)
|
09:29
|Swiss Re Aktie News: Anleger greifen bei Swiss Re am Vormittag zu (finanzen.ch)
|
09:28