ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Swiss Re nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 135 Franken auf "Neutral" belassen. Das Nettoergebnis liege vier Prozent über dem Konsens, aber zwölf Prozent unter seiner Prognose, schrieb Will Hardcastle am Freitag in seiner ersten Reaktion. Die Zahlen schienen von etlichen Sonderfaktoren beeinflusst zu sein. Die wichtigsten Schlagzeilen seien das überraschende zusätzliche Aktienrückkaufprogramm und die enttäuschende Preiserneuerungsrunde im Januar, welche die Erwartungen an die Schaden-Kosten-Quote im kommenden Jahr und darüber hinaus trüben könnte./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

