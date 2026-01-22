Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

123.20
CHF
-0.30
CHF
-0.24 %
17:35:02
SWX
22.01.2026 17:23:24

Swiss Re Neutral

Swiss Re
124.14 CHF 0.52%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 155 Franken belassen. Vor den Jahreszahlen des Rückversicherers senkte Kamran M Hossain am Donnerstag seine Schätzungen für den Überschuss 2025 um 2 Prozent./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 15:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 15:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Neutral
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
155.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
123.20 CHF 		Abst. Kursziel*:
25.81%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
124.14 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
24.86%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

