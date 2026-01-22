Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
123.20CHF
-0.30CHF
-0.24 %
17:35:02
SWX
22.01.2026 17:23:24
Swiss Re Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 155 Franken belassen. Vor den Jahreszahlen des Rückversicherers senkte Kamran M Hossain am Donnerstag seine Schätzungen für den Überschuss 2025 um 2 Prozent./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 15:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 15:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Neutral
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
155.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
123.20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
25.81%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
124.14 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.86%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
