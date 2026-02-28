Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164

Befesa
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. 2026 gehe es für den Industrierecycler vor allem um die US-Volumina, schrieb Olivier Calvet am Montag im Nachgang des jüngsten Geschäftsberichts./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Befesa Buy
Unternehmen:
Befesa 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
33.40 € 		Abst. Kursziel*:
25.75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.15%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse