Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
30.48CHF
-0.40CHF
-1.30 %
12:15:32
02.03.2026 11:11:09
Befesa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. 2026 gehe es für den Industrierecycler vor allem um die US-Volumina, schrieb Olivier Calvet am Montag im Nachgang des jüngsten Geschäftsberichts./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.40 €
|
Abst. Kursziel*:
25.75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.15%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
