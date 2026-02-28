AXA Aktie 486352 / FR0000120628
AXA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Outperform" belassen. Der französische Versicherer stärke sukzessive die Glaubwürdigkeit, schrieb Mandeep Jagpal am Sonntag. Die Dynamik bei den Umsätzen sei nachhaltig, und der Fokus sei auf operative Verbesserungen gerichtet. Die Zielvorgabe für das Gewinnwachstum je Aktie in diesem Jahr liege über der Konsensschätzung./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Outperform
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
40.91 €
|
Abst. Kursziel*:
17.33%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
40.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.05%
|
Analyst Name::
Mandeep Jagpal
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AXA S.A.
|
26.02.26
|AXA-Aktie höher: Gewinnsteigerung wie erwartet (AWP)
|
26.02.26
|Axa geht nach Gewinnplus optimistisch ins neue Jahr - Dividende steigt (AWP)
|
26.02.26
|EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
19.02.26
|EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.02.26
|EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AXA-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
05.02.26
|EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.01.26
|AXA-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
29.01.26
|EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AXA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu AXA S.A.
|11:41
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:18
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:07
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
