PUMA Aktie 481322 / DE0006969603

20.48
CHF
-0.76
CHF
-3.58 %
12:05:25
SWX
02.03.2026 10:33:22

PUMA SE Sector Perform

PUMA
20.67 CHF -2.71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 20 auf 25 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Der Hersteller von Sportbekleidung komme mit der Neuausrichtung gut voran, schrieb Piral Dadhania am Sonntag. Das Management erscheine diesbezüglich etwas zuversichtlicher zu werden. Allerdings müssten in diesem Jahr noch Lagerbestände geräumt werden./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 17:31 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Sector Perform
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
22.37 € 		Abst. Kursziel*:
11.76%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
22.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.55%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

