PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 20 auf 25 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Der Hersteller von Sportbekleidung komme mit der Neuausrichtung gut voran, schrieb Piral Dadhania am Sonntag. Das Management erscheine diesbezüglich etwas zuversichtlicher zu werden. Allerdings müssten in diesem Jahr noch Lagerbestände geräumt werden./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Sector Perform
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
22.37 €
|
Abst. Kursziel*:
11.76%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
22.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.55%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
|
27.02.26
|Freundlicher Handel: MDAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX gibt nach (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
27.02.26
|MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
|
26.02.26
|XETRA-Handel: MDAX schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
26.02.26
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
26.02.26
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu PUMA SE
|10:33
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:33
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|PUMA Buy
|Warburg Research
|29.01.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:33
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|20.31
|-4.38%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:11
|
UBS AG
Befesa Buy
|11:09
|
UBS AG
AIXTRON Neutral
|10:52
|
JP Morgan Chase & Co.
KION GROUP Overweight
|10:33
|
RBC Capital Markets
PUMA Sector Perform
|10:32
|
JP Morgan Chase & Co.
BMW Overweight
|10:28
|
RBC Capital Markets
Swiss Re Underperform
|10:18
|
Deutsche Bank AG
AXA Buy