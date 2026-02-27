Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

135.45
CHF
4.40
CHF
3.36 %
10:46:42
SWX
27.02.2026 09:34:02

Swiss Re Underperform

Swiss Re
135.74 CHF 3.71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Swiss Re nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 118 Franken auf "Underperform" belassen. Das Nettoergebnis liege über der vom Rückversicherer zur Verfügung gestellten Konsensschätzung, schrieb Ben Cohen am Freitag in seiner ersten Reaktion. Die entscheidende Nachricht sei aber das zusätzliche Aktienrückkaufprogramm über eine Milliarde US-Dollar. Dieses steigere rein rechnerisch das künftige Ergebnis je Aktie um zwei Prozent. Allerdings berücksichtigten die Konsensschätzungen eventuell nicht die Franken-Aufwertung gegenüber dem Dollar seit Jahresbeginn, die diesen positiven Ergebniseffekt zunichtemache./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:07 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:07 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Underperform
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
118.00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
138.55 CHF 		Abst. Kursziel*:
-14.83%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
135.74 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.07%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Swiss Re AG

