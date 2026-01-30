Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
30.01.2026 11:11:21

Swiss Re Underweight

Swiss Re
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 133 auf 119 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Claudia Gaspari ging am Donnerstag in ihrer Branchenanalyse zu europäischen Versichern auf die "Jagd nach Ergebnisdynamik". Aktuell lasse der Sektor sie vermissen, was zum bisher relativ schwachen Kursverlauf 2026 geführt habe. Ab dem zweiten Halbjahr dürfte es nach dem Solvency-II-Review wieder aufregender werden, so die Expertin. Zusätzliche 2 bis 3 Prozent der Marktkapitalisierung könnten dann frei werden für ergebniswirksame Maßnahmen. ASR Nederland rage mit der größten Chance heraus./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 01:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

