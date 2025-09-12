Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
Swiss Re Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Franken belassen. Die Preisschwächung bei europäischen Rückversicherungen beschleunige sich und die Wahrscheinlichkeit einer Trendwende sinke, schrieb Will Hardcastle in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Er geht zwar weiterhin davon aus, dass die Renditen 2026 über den Kapitalkosten liegen werden, sich die Differenz aber verringert. Hannover Rück ist sein bevorzugter Branchenwert./edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Buy
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
150.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
142.40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
5.34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
142.35 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.37%
|
Analyst Name::
Will Hardcastle
|
KGV*:
-
