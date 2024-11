NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Die an diesem Morgen angekündigten Rückstellungsaufwendungen für Schäden aus früheren Jahren im US-Haftpflichtgeschäft dürften das Risiko für die Aktienstory erheblich senken, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Eigenkapitalstory werde so erheblich entschärft und das Management habe nun vor dem Kapitalmarkttag am 13. Dezember eine sauberere Ausgangslage. Dass das Jahresgewinnziel damit unter der ursprünglichen Prognose liegen werde, hob er daher nicht sonderlich hervor./ck/gl;