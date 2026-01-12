Aktien von Alibaba, Meituan und JD.com steigen: China geht gegen exzessiven Preiswettbewerb vor

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Untersuchung angekündigt 12.01.2026 20:38:00

Aktien chinesischer Essenslieferdienste verzeichnen kräftige Gewinne. Auslöser ist eine angekündigte Untersuchung der Kartellbehörde gegen den ruinösen Preiswettbewerb in der Branche.

• Meituan, Alibaba und JD.com profitieren zum Wochenstart
• Chinas Kartellbehörde nimmt Wettbewerbspraktiken im Liefersektor unter die Lupe
• Preiskämpfe belasten Margen, fördern Deflation und setzen die Branche unter Druck

Aktien von Alibaba & Co. klettern

Zum Wochenstart legten die Aktien der grössten chinesischen Essenslieferdienste zu. So geht es für die Aktie des Marktführers Meituan in Honkong letztlich um 6,6 Prozent auf 105,00 HKD hoch. Die Anteilsscheine von Alibaba, dem grössten Konkurrenten von Meituan, kletterten derweil um 5,32 Prozent auf 154,30 HKD, während die JD.com-Aktie 2,01 Prozent höher bei 116,90 HKD notierte.

Im NYSE-Handel notiert die Alibaba-Aktie zeitweise 10,69 Prozent höher bei 167,10 US-Dollar.

Untersuchung der Kartellbehörde

Grund für die Kursgewinne dürfte die Ankündigung einer Untersuchung der obersten Kartellbehörde des Landes zu Wettbewerbspraktiken in der Branche sein. Die chinesische Regierung will den intensiven Preiswettbewerb im Markt für Essenslieferdienste eindämmen und damit ein wettbewerbliches Umfeld schaffen, das als fair, geordnet und qualitativ hochwertig gilt und zugleich angemessene Preise gewährleistet, berichtet Reuters.

Der Markt für Sofort-Lieferungen in China, bei dem Waren von Lebensmitteln bis hin zu rezeptfreien Medikamenten meist innerhalb einer Stunde zugestellt werden, gelte als besonders umkämpft. Unternehmen wie Alibaba, Meituan und JD.com haben dafür Investitionen in Milliardenhöhe getätigt.

Der harte Preiskampf habe bereits Auswirkungen auf die Geschäftszahlen gezeigt: Meituan meldete im dritten Quartal des vergangenen Jahres den ersten Quartalsverlust seit Ende 2022 und warnte vor weiteren Belastungen für die Margen. Sowohl Meituan als auch Alibabas Lieferplattform erklärten laut der Nachrichtenagentur, sie würden die Untersuchung begrüssen und sagten eine vollständige Zusammenarbeit mit den Behörden zu.

Belastung für die Realwirtschaft

Nach Angaben der Behörde hätten exzessive Subventionen und aggressive Preisstrategien im Liefersektor die Realwirtschaft belastet und einen zerstörerischen Konkurrenzkampf verschärft, so Reuters weiter. In diesem Zusammenhang werde häufig der Begriff "Neijuan" verwendet, der einen übersteigerten Wettbewerb beschreibt, der letztlich häufig zu sinkenden Erträgen führt. Diese Entwicklung habe auch deflationäre Tendenzen verstärkt, die derzeit auf der chinesischen Wirtschaft lasten. So stagnierten die Verbraucherpreise im Jahr 2025 und blieben damit deutlich unter dem von der Regierung angestrebten Inflationsziel von rund zwei Prozent.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Lufthansa-Aktie: Swiss setzt wegen Wetter weitere Flüge aus

Bildquelle: testing / Shutterstock.com