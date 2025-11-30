Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'806 -0.2%  SPI 17'607 -0.3%  Dow 47'716 0.6%  DAX 23'700 -0.6%  Euro 0.9323 0.0%  EStoxx50 5'649 -0.3%  Gold 4'253 0.9%  Bitcoin 69'496 -4.3%  Dollar 0.8026 -0.2%  Öl 63.4 0.4% 
Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

141.30
CHF
-0.25
CHF
-0.18 %
09:06:50
SWX
01.12.2025 08:08:59

Swiss Re Underperform

Swiss Re
141.12 CHF -0.45%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Swiss Re mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Underperform" belassen. Nach enttäuschenden Quartalszahlen seien seine Erwartungen an die Veranstaltung am 5. Dezember gesunken, bei der der Rückversicherer ein Update zu Strategie und Finanzzielen geben will, schrieb Ben Cohen in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Dank einer starken Solvabilität sowie der Erwartung, dass die Jahreszahlen die eigene Planung übertreffen sollten, rechne er zwar weiter mit einer Rückkehr zu Aktienrückkäufen. Der Ausblick auf 2026 dürfte aber einen Rückgang gegenüber dem laufenden Jahr belegen. Zudem sie die Aktie im Vergleich zur deutschen Konkurrenz teuer./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 18:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:45 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Underperform
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
125.00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
141.55 CHF 		Abst. Kursziel*:
-11.69%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
141.12 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-11.43%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

