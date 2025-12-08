Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’981 0.4%  SPI 17’833 0.3%  Dow 47’739 -0.5%  DAX 24’046 0.1%  Euro 0.9384 -0.1%  EStoxx50 5’726 0.0%  Gold 4’180 -0.2%  Bitcoin 72’890 -0.3%  Dollar 0.8063 -0.1%  Öl 62.5 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526NVIDIA994529Kuros32581411
Top News
Ausblick: Adobe vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT höher: Deutscher Bundestag plant Genehmigung von 52-Milliarden-Euro-Rüstungsaufträgen
Helvetia-Baloise-Aktie: Immobilienfonds Helvetia Swiss Property steigert Ertrag dank stärkerem Marktumfeld
Goldpreis: Ausgebremst durch steigende US-Renditen
Novartis-Aktie: Neue KI-Kooperation mit Relation Therapeutics stärkt die Pipeline im Immun-Dermatologie-Bereich
Suche...
Plus500 Depot

Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

130.50
CHF
1.05
CHF
0.81 %
08.12.2025
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.12.2025 07:15:04

Swiss Re Hold

Swiss Re
130.60 CHF 0.58%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Swiss Re von 161,40 auf 140 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei ausbalanciert, schrieb Michael Christodoulou am Montagabend. Die Rückversicherung im Segment Schaden und Unfall habe nur begrenztes Wachstumspotenzial./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 17:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Hold
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
140.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
130.50 CHF 		Abst. Kursziel*:
7.28%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
130.60 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
7.20%
Analyst Name::
Michael Christodoulou 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Swiss Re AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?