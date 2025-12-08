Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
130.50CHF
1.05CHF
0.81 %
08.12.2025
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
09.12.2025 07:15:04
Swiss Re Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Swiss Re von 161,40 auf 140 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei ausbalanciert, schrieb Michael Christodoulou am Montagabend. Die Rückversicherung im Segment Schaden und Unfall habe nur begrenztes Wachstumspotenzial./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 17:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Hold
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
140.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
130.50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
7.28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
130.60 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.20%
|
Analyst Name::
Michael Christodoulou
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
08.12.25
|Börse Zürich in Grün: SLI zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Montagshandel in Zürich: SMI letztendlich stärker (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re legt am Montagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Zuversicht in Zürich: So steht der SLI am Nachmittag (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Zuversicht in Zürich: SMI verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
08.12.25