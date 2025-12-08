Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
Swiss Re Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re von 160 auf 155 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach zweijähriger Outperformance sind die Analysten Farooq Hanif und Kamran Hossain für 2026 weniger optimistisch für Europas Versicherer. Die Bewertungen seien inzwischen relativ ausgereizt und die Gewinndynamik ebbe ab, schrieben sie in ihrem am Montag veröffentlichten Ausblick. Die zu erwartende Gesamtrendite im Sektor sei begrenzter als in den vergangenen Jahren. Hanif und Hossain raten daher, selektiv vorzugehen, und klare Restrukturierungsimpulse, starke Kapitalrenditen und bessere Margen zu suchen. Sie favorisieren Aegon, Beazley, Generali, Munich Re, Prudential und Sampo./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Swiss Re AG Neutral
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
155.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
129.45 CHF
|
Abst. Kursziel*:
19.74%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
130.41 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.86%
|
Analyst Name::
Farooq Hanif
|
KGV*:
-
Analysen zu Swiss Re AG
|08:28
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
